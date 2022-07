Unicul Cătălin Oprișan, următorul invitat la podcastul „Profu' de sport” » Poveștile memorabile ale „celui mai vesel și vorbăreț” jurnalist sportiv din România

21:20

FC Voluntari - UTA 3-0 | Ilie Poenaru, antrenorul arădenilor, a criticat prestația echipei sale de la Mioveni.„Facem mereu greșeli ca la copii și juniori. Sunt mulți jucători noi, dar n-ai cum să faci greșeli atât de grave. În prima repriză am fost penibili, foarte slabi! Lipsă de reacție, de comunicare!Nu pot să accept lipsa de atitudine! În a doua parte am jucat mai bine, am avut câteva ocazii clare. Am avut alt ritm, altă intensitate, dar este foarte mult de lucru. ...