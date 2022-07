Război între fostele concurente de la Bravo, ai stil! Ce a putut să spună Andreea Tonciu despre Alexandra Ungureanu

15:50

Lavinia, fosta participantă de la Insula Iubirii, a reușit să uimescă audiența de pe Instagram într-un mod incredibil. Ipostazele în care s-a lăsat filmată au devenit virale! Rey și Lavinia au ajuns împreună în Thailanda, […] The post Ipostaza în care a fost surprinsă Lavinia de la Insula Iubirii. Fosta iubită a lui Rey i-a lăsat mască pe fani appeared first on Cancan.