O dată cu transferul la Cremonese, Vlad Chiricheș anunță: „Îmi voi schimba stilul de joc”

În ultimul amical din turneul american, Barcelona a câștigat în fața celor de la New York Red Bulls, scor 2-0.Într-un meci jucat la New York, în fața a 25.000 de spectatori, Barcelona a obținut a 3-a victorie din 4 meciuri disputate în turneul american.VIDEO Barcelona, victorie cu New York Red BullsPolonezul Robert Lewandowski a fost omul începutului de meci, dar nu și-a putut trece numele pe lista marcatorilor, deși a ratat de 5 ori, din poziții idele. ...