Moment jenant în FCSB - FCU Craiova » Ce vedea arbitrul pe monitorul VAR: „Hai, că ne apucă două dimineața”

FCSB și FCU Craiova au remizat, scor 1-1, în runda cu numărul 3 din Liga 1. Florinel Coman (24 de ani) spune că banderola de căpitan l-a ajutat să își ridice prestațiile. Florinel Coman, după FCSB - FCU Craiova 1-1„Suntem dezamăgiți pentru acest rezultat. A fost o primă repriză foarte grea, ne-au pasat, au avut posesia, dar chiar și așa am avut ocazii. Am marcat repede după pauză, dar nu am știut să ținem de rezultat. ...