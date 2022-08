Moldova la ora 7

22:10

Autoritățile din Statele Unite oferă o recompensă mai puțin obișnuită, pentru informații care să elucideze amestecul Rusiei în procesul electoral american. Cum se știe, Washingtonul susține că Moscova a încercat să influențeze alegerile câștigate în 2016 de candidatul republican Donald Trump, fără să se oprească însă acolo.E vorba de o recompensă de până la 10 milioane de dolari, anunțată de Departamentul de Stat american pe 28 iulie. Se caută informații care să ducă la identificarea sau localizarea oricărui cetățean străin care s-a implicat, cu bună știință, în acțiuni ce pot fi considerate ca un amestec în alegerile din SUA, începând cu prezidențialele din 2016, câștigate de Donald Trump.Comunicatul Departamentului de Stat menționează însă direct Agenția pentru Cercetarea Internetulu (IRA), cunoscută și sub numele de „fabrica de troli” de la Sankt Peteresbug, finanțată de controversatul om de faceri rus Evgheni Prigozin, un apropiat al Kremlinului. Sunt vizate și alte companii și asociații din Rusia care au legături cu Prigozin.Statele Unite au identificat anterior „fabrica de troli” ca fiind implicată în operațiuni de interferență politică și electorală și l-au sancționat deja pe Prigozin pentru aceaste campanii.În februarie 2021, FBI (Biroul Federal de Investigații din Statele Unite) a oferit o recompensă de 250.000 de dolari pentru prinderea lui Prigozin. Între timp, din martie 2022, Agenția pentru Cercetarea Internetului este și pe diverse liste de sancțiuni, legate însă de invazia Rusiei în Ucraina.În afară de Prigozin, Departamentul de Stat caută informații și despre alte persoane care au lucrat în diferite poziții în Agenția de Cercetare a Internetului (IRA) și sunt bănuite că au jucat un rol activ în operațiunile de amestec în alegerile prezidențiale americane.Oficial, toți sunt acuzați că au conspirat la fraudarea Statelor Unite prin obstrucționarea structurilor guvernamentale, cu scopul de a se amesteca în procesele electorale, inclusiv alegerile prezidențiale din 2016, se mai spune în comunicatul Departamentului de Stat.Departamentul de Stat a precizat că oferta de recompensă – până la 10 milioane de dolari - este făcută prin programul „Rewards for Justice” [recompense pentru justiție], și face parte din eforturile mai ample ale administrației americane de a asigura securitatea și integritatea alegerilor. „Lucrezi pentru Prigozin și/sau Agenția pentru Cercetarea Internetului?”„Hai să stăm de vorbă!”, se spune scrie într-unul din mesajele pe Twitter postate de Departamentul de Stat pentru a anunța recompensa. „O inițiativă lăudabilă dar fără mari șanse de succes”, crede Paul Rosenzweig, fost specialist în secritate cibernetică la Ministerul pentru Securitate Internă (Department of Homeland Security). Partea pozitivă e că administrația americană transmite un semaj puternic, arată că este dispusă să investească timp și bani în efortul de a apăra integritatea proceselor electorale. „Dar greu de crezut”, continuă Rosenzweig, „că vreuna din persoanele căutate, mai ales Prigozin, va fi prinsă astfel și interogată”.Încă din decembrie 2018, la doi ani după alegerile prezidențiale câștigate surprinzător de Donald Trump în fața democratei Hillary Clinton, două rapoarte, întocmite pentru Comisia senatorială americană pentru Informatii, arătau ca Rusia s-a folosit de toate rețelele de socializare pentru a influenta alegerile prezidențiale. Scopul fusese dezbinarea Americii și victoria lui Trump.Cele două rapoarte vorbeau clar despre roul cheie jucat de Agenția pentru Studierea Internetului, așa-numita „fabrică de troli”, și de finanțatorul acestei agenții rusești, Evgheni Prigozin.