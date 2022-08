Ce a făcut Gina Pistol pe toată perioada sarcinii: „Minunile pe care le vedem nu sunt întâmplătoare”

14:30

Kamara se luptă de ani de zile să-și vindece copilul. Leon, fiul artistului, suferă de tetrapareză spastică, boală ce are nevoie de multe tratamente, operații, dar și răbdare și credință. Iată care este stare de […] The post Fiul lui Kamara, o nouă operație! Care este acum starea de săntătate a micuțului Leon appeared first on Cancan.