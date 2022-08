Știi cu pariurile sportive? Hai să-ți iei partea din 250.000 lei!

07:40

Ilie Dumitrescu a analizat duelul spectaculos dintre FCSB și FCU Craiova, terminat la egalitate, 1-1.Fostul internațional a remarcat că FCSB are probleme pe faza ofensivă și spune că trupa lui Dică are nevoie de un atacant central. În plus, Dumitrescu a criticat jocul mijlocașilor centrali, dar i-a lăudat pe Andrei Cordea și Ovidiu Popescu.Concluziile lui Ilie Dumitrescu după FCSB - FCU Craiova „Sunt probleme în joc. Mă uitam cât de important este să ai un număr 9. ...