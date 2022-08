SURSE Prima şedinţă a conducerii PNL după scandalul generat de declaraţiile lui Viktor Orban, marţi seară

18:00

Artista Loredana Groza are o carieră de succes atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Vedeta are un program încărcat, are multe concerte, emisiuni şi întâlniri cu fanii. Astfel că într-un interviu realizat de Click!, vedeta a dezvăluit tehnicile la care apelează pentru a rămâne pozitivă atunci când are o perioadă agitată.