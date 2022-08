Un grup de tineri a vandalizat un apartament din Mamaia. Mândri de isprava lor, au postat imaginile pe TikTok

10:30

MAE a emis o atenționare pentru cetățenii români care trec granița în Bulgaria în luna august a acestui an. A fost emisă o altă atenționare de călătorie pentru cetățenii români care doresc să treacă granița […] The post Atenționare MAE pentru cetățenii români care trec granița în Bulgaria. Ce se întâmplă în luna august appeared first on Cancan.