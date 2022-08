Doliu în lumea cinematografiei! Actrița a cărei voce o știm din Mica Sirenă a decedat la 95 de ani

11:00

În urmă cu cinci zile, Dani Mocanu a fost reținut de oamenii legii, inițial pentru 24 de ore, într-un dosar de amenințare, tulburarea ordinii și liniștii publice și port de obiecte periculoase. Noaptea trecută, cântărețul […] The post Dani Mocanu a fost eliberat! Primele declarații ale artistului, după ce a ieșit din arest: ”Știți bine că am avut probleme din nou cu legea” appeared first on Cancan.