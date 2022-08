La limita incedibilului! CUM A PUT o eleva din București să aibă media 9,45 la admitere, dar nu a intrat la niciun liceu.

12:10

Ca să vedem și noi cât de bine știi, punem la bătaie cele mai mari premii ale verii la pariurile pe fotbal. Fiindcă încep meciurile tari din campionatele de top ale Europei, am zis să […] The post Știi cu pariurile sportive? Hai să-ți iei partea din 250.000 lei! appeared first on Cancan.