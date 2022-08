Ion Manu, despre condiția fotbalistului tânăr în România: „Părinții sunt de vină”

21:10

Fără interceptări, cazul Croitoru nu există. Și interceptări ar fi dacă am trăi într-un stat polițienescImaginile cu Marius Croitoru vorbind la telefon cu oamenii din echipa lui în timpul meciului FCSB-FCU Craiova l-au enervat pe Florin Răducioiu. Fostul internațional spune că trebuie luate măsuri cât mai repede. Altfel, adaugă el, s-ar crea un precedent. Vedeți, de-aia nu prea are loc Răducioiu în fotbalul românesc. E un teritoriu unde candoarea nu are căutare. ...