Novak Djokovic nu renunță la US Open » Planul sârbului ca să fie primit la ultimul Grand Slam al anului

Novak Djokovic (35 de ani,6 ATP) speră în continuare că va putea participa la US Open, ultimul Grand Slam al anului. Programat în perioada 29 august - 11 septembrie, la New York, US Open este ultimul Grand Slam al anului. În acest moment, Djokovic nu poate participa la turneu din cauza legislației din America, care interzice intrarea în țară a persoanelor nevaccinate. ...

