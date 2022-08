”Scoatem toate gloanțele!” Divorțul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău a atins cote maxime

21:40

BRomania (35 de ani) a mărturisit cine sunt cei care nu au crezut în el când a vrut să lucreze în televiziune. Vloggerul a povestit cum l-a motivat refuzul nejustificat al producătorilor să devină propriul […] The post BRomania, dezvăluiri despre oamenii care nu i-au dat nicio șansă: „Cred că am avut un noroc să nu mă ia nimeni” appeared first on Cancan.