Lumea este în pericol! Avertismentul făcut de către NASA

23:50

Dan Capatos este unul dintre cei mai consecvenți prezentatori TV din România, dar puțini știu ce alt drum ar fi putut să aleagă. Gazda vedetelor de noapte a mărturisit ce ar fi vrut să facă, […] The post Ce a vrut, de fapt, să devină Dan Capatos. Nu are nicio legătură cu televiziunea appeared first on Cancan.