Moarte cumplită! Ionela a fost călcată marți de tramvai, în sectorul 5 al Capitalei

09:10

Recent, în cadrul unui interviu pentru Antena Stars, George Buhnici a vrut să facă o glumă legată de aspectul fizic al parteneri de viață, însă a reușit, într-un final, să creeze o întreagă discuție pe […] The post Verdictul psihologilor: „George Buhnici are instincte animalice” appeared first on Cancan.