Accident tragic pentru o familie din Anglia. Nou-născutul lor a murit sufocat lângă mama sa

10:30

Nicolae Dică, antrenorul principal al FCSB, a declarat înaintea partidei tur cu Dunajska Streda, că elevii săi vor trebui să muncească din greu pentru a accede în turul următor al competiției. „Ne așteaptă o partidă […] The post Dică are frică: „Ne așteaptă o partidă foarte dificilă” » 4 variante de profit lansate la Dunajska Streda-FCSB »» appeared first on Cancan.