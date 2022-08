Stoltenberg: Forța NATO din Kosovo va interveni dacă este amenințată stabilitatea de la granița cu Serbia

15:30

Thriller-ul „Am trecut pe acolo” / „I Came By”, cu Hugh Bonneville din Downton Abbey, va fi disponibil pe Netflix în curând. Hugh Bonneville are un rol incredibil în viitorul neo-thriller de la Netflix, „Am trecut pe acolo” / „I Came By”. Filmul va avea premiera internațională pe Netflix la sfârșitul lunii august 2022. Iată […]