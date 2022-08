INCREDIBIL! Botezatu, în cea mai ciudată ipostază văzută vreodată! Celebrul creator de modă a mers la LOFT și…

14:30

Incident cumplit în Drobeta Turnu Severin. Un bărbat a fost surprins de camerele de supraveghere în momentul în care incendiază o mașină. Propietara autoturismului a alertat autoritățile. O camera de supraveghere a surprins momentul în […] The post Un bărbat a fost surprins în timp ce incendia o mașină parcată pe străzile din Drobeta Turnu Severin appeared first on Cancan.