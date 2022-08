ÎPS Teodosie, prins pe autostradă cu 235 km/h. Unde se grăbea arhiepiscopul Tomisului

17:50

Un român a devenit viral pe rețelele de socializare după ce a filmat meniul primit în închisoarea din Franța. Internauții pot afla zilnic ce mănâncă românul în spatele gratiilor. Damian este românul care a reușit […] The post De necrezut ce meniu are un român în închisoarea din Franța: ”Te aștept la pușcărie” appeared first on Cancan.