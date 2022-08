Denisa Știrbulescu, una dintre vedetele Campionatelor Mondiale ale Polițiștilor: a câștigat trei medalii de aur, una de argint și una de bronz

19:40

Gina Pistol câștigă bani frumoși chiar dacă stă acasă și are grijă de fiica pe care o are împreună cu Smiley. Vedeta a reușit să își rotunjească veniturile din reclamele pe care le postează pe […] The post Cât câștigă Gina Pistol pentru o reclamă pe Instagram? Partenera lui Smiley se umple de bani stând acasă appeared first on Cancan.