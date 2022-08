Cum se face un TikTok, în 2022, la Untold. Cancan.ro a acceptat provocarea

10:20

Viralul zilei! În perioada 4-8 august are loc festivalul Untold 2022. Precum și în preajma ediției precedente a festivalului din Cluj, prețurile pentru cazări au explodat. De data aceasta, însă, un tânăr a vrut să […] The post Viralul zilei! Un tânăr din Cluj-Napoca și-a închiriat balconul pentru cazare, pe perioada festivalului Untold 2022. Câți bani cere appeared first on Cancan.