Episodul „balconul” a devastat-o și… Ce măsuri a luat mega vedeta după ce soțul milionar a fost prins cu devoratoarea Popeasca

12:40

Tragedie în această dimineață în București! O femeie în vârstă de 44 de ani s-a aruncat de la etajul 7 al blocului unde locuia. Aceasta nu a mai avut nicio șansă. Nefericitul eveniment a avut […] The post S-a aruncat de la etajul 7 al unui bloc din Capitală! Femeia de 44 de ani, care trecuse recent printr-un divorț, n-a mai avut nicio șansă appeared first on Cancan.