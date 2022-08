Ana Bogdan e în semifinale la BCR Iași Open: „Trăiesc intens fiecare moment petrecut aici!”

22:10

Petrolul Ploiești a învins-o pe Universitatea Cluj, scor 1-0, în duelul nou-promovatelor în Liga 1. Nicolae Constantin (48 de ani), antrenorul „lupilor galben”, s-a descătușat după prima victorie stagională. „Așteptam victoria după trei meciuri în care lumea ne aprecia, dar nu reuşeam să luăm punct. Azi am pus punctele înaintea spectacolului. Am închis, ne-am apărat şi am luat punctele. Sunt fericit. ...