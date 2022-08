Țeapă cu lenjeria de lux! CANCAN.RO are discuțiile uluitoare: cum fentează Andreea Mironescu să facă plata

13:50

Se anunță schimbări uriașe în educație. Astfel, potrivit propunerilor de modificare a proiectului de Lege înaintate de Alianța „O voce pentru Educație”, numărul maxim de elevi într-o clasă ar trebui limitat la 22 la nivel de gimnaziu […] The post Se anunță schimbări uriașe în educație. Orele de dimineață ar putea începe la ora 9 appeared first on Cancan.