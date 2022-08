Vlăduța Lupău, mesaj emoționant pentru fiul său, la numai câteva ore de la naștere: ”Tu mi-ai dat cel mai frumos nume ”

14:50

Kevin Spacey este nevoit să plătească aproape 31 de milioane de dolari companiei de producţie a serialului „House of Cards”, de la care a fost concediat în urma acuzaţiilor de hărţuire sexuală, a decis un […] The post Suma uriașă pe care actorul trebuie să o plătetască companiei de producţie a serialului „House of Cards” appeared first on Cancan.