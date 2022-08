Armata israeliană bombardează Fâşia Gaza. 160 de rachete, lansate spre Israel

18:20

Sincer să fiu, când am citit aseară pe pagina unui ziar pe care îl consider bine informat știrea că în Danemarca a apărut primul partid politic condus de un software și controlat ,,din umbră’’ de inteligență artificială(AI), partid care are ambiția să câștige viitoarele alegeri în patria Prințului Hamlet, mi-am zis că este doar o glumiță lansată ca să ne mai răcorim nițel pe vremea asta toridă. Dar, pentru că am văzut că știrea este preluată și pe alte canale, nu mi-a rămas decât să o iau și eu în serios și să analizez mai atent care ar fi atât rațiunile cât și consecințele acestui proiect. Nu am de gând, desigur, să pun la îndoială performanța celor care au conceput și au pus în act proiectul, dar nici nu pot să nu menționez că, în ceea ce privește originalitatea sa, și de data, asta tot noi, aici, în România, le-am luat-o înainte.