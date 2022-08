Iluzie optică pentru IQ 140+ | Găsește lupul din această fotografie, în cel mult 18 secunde!

17:20

Bianca Drăgușanu (40 de ani) și-a șocat fanii, după ce le-a spus că poartă, de fapt, perucă. Diva a dezvăluit că are acest obicei de câțiva ani, dar puțini sunt cei care și-au dat seama. […] The post Bianca Drăgușanu a recunoscut că poartă perucă. Motivul inedit pentru care își ascunde părul natural appeared first on Cancan.