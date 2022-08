Percheziţii la firme care ar fi înregistrat în evidenţa contabilă achiziţii fictive de deşeuri feroase VIDEO

12:45

„Pregătirile Ucrainei în vederea unei contraofensive în regiunea Herson, precum şi operaţiunile iniţiale din cadrul acestei contraofensive, în combinaţie cu slăbirea dramatică a forţelor ruseşti, par să îi permită să înceapă să modeleze activ cursul războiului” arată analiştii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citaţi de The New Voice of Ukraine