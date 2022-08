Marco Dulca, declarații după debutul la FCSB: „Mă bucur că am făcut pasul la această echipă”

22:20

CS Mioveni și FCSB au remizat, scor 1-1, în runda cu numărul 4 din Liga 1. Helmut Duckadam a criticat faprul că roș-albaștrii schi,bă primul „11” la fiecare meci și spune că echipa nu are omogenitate.Fostul mare portar este de părere că FCSB nu are șanse la titlu în acest moment din cauza lipsei de omogenități și îl îndeamnă pe Nicolae Dică să cristalizeze un prim „11”. „Nu e ok. ...