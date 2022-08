Ce l-a impresionat pe Gică Popescu în noul sezon de Liga 1: „E cel mai mare câștig”

00:20

Rapid - Argeș 2-1, în etapa a patra din Liga 1. Giuleștenii nu l-au impresionat însă pe Marius Constantin, fundașul piteștenilor.Fost jucător la Rapid, stoperul spune că nu i-a simțit foarte puternici pe adversarii săi, care după această victorie au urcat pe primul loc.Declarațiile lui Marius Constantin, după Rapid - Argeș 2-1„Nu am dat gol când am avut șansa. Am refuzat să ieșim la joc, pentru că aveam o tactică pe care trebuia să o respectăm. ...