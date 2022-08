Cum îşi petrece Theo Rose ziua onomastică! Unde a plecat artista alături de Anghel Damian

21:10

Oana Roman a fost întotdeauna alături de mama sa, atât în momentele frumoase, dar şi în cele grele. În ultima perioadă, starea de sănătate a Mioarei Roman nu a fost tocmai una bună. Din nefericire, […] The post Oana Roman, mesaj dureros, după ce mama sa a ajuns din nou pe patul de spital: „Nu am putere” appeared first on Cancan.