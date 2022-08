PSG, dezlănțuită pe piața transferurilor » Un star din Serie A ajunge pe „Parc des Princes”

12:10

După CS Mioveni - FCSB 1-1, Gigi Becali a remarcat ce problemă are formația sa.Patronul roș-albaștrilor spune că echipa sa are nevoie în continuare de un atacant, post pe care FCSB îi are pe Bogdan Rusu (32 de ani) și Ianis Stoica (19).Gigi Becali mai vrea un atacant la FCSB„Dacă aveam atacant aseară, era altceva. Dar nu am avut atacant. Ianis, dacă era atacant, dădea gol. S-a simțit lipsa lui Rusu. Nici Ișfan nu e atacant. E tot ca Miculescu. ...