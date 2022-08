Mascații au tăiat ușa Discotecii Tineretului din Costineşti, după ce proprietarii au refuzat să deschidă. Ce nereguli au descoperit autorităţile

23:50

Profesorii au parte de surprize neașteptate din partea Ministerului Educației. Aceștia vor beneficia de salarii mai mari în următoarea perioadă, din dorința de a reduce abandonul școlar și de a motiva cadrele didactice să ofere […] The post Vești bune pentru profesori! Se anunță creșteri salariale masive: „Am îndrăznit să avem o precizie clară” appeared first on Cancan.