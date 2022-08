„Voi nu sunteți refugiați”. Reportaj CNN despre discriminarea romilor ucraineni care ajung la București și în alte orașe europene

16:10

În fața unui nou virus care stârnește temeri, o nouă formă de justițiarism apare pe rețelele sociale, informează publicația The New York Times. O tânără din SUA i-a căzut victimă. Lilly Simon, o tânără de 33 de ani din Brooklyn, SUA, nu are variola maimuței. Ea are însă neurofibromatoză de tip 1, o afecțiune genetică […]