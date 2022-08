Tichete sociale 2022. Până când vor putea beneficia românii de voucherele de 250 de lei

12:30

Epava navei Evanghelia este într-o stare deplorabilă. Obiectivul turistic se degradează de la an la an, iar autoritățile nu intervin pentru a remedia situația. Internauții au descoperit ce se află, de fapt, în interiorul său. […] The post Imagini bulversante! Ce se află, de fapt, în interiorul epavei Evanghelia din Costinești appeared first on Cancan.