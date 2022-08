Pericol public pe șoelele din România. Un tânăr a fost prins drogat la volan în Mureș. Conducea cu 197km/h

13:10

Oana Roman are o comunitate mare de persoane care o urmăresc pe rețelele de socializare, astfel că este mereu activă în mediul online, ținându-și fanii la curent cu ceea ce face, chiar și atunci când […] The post Oana Roman, mesaj trist după ce mama sa a avut din nou probleme de sănătate: ”Rugați-vă pentru sănătatea voastră” appeared first on Cancan.