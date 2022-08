Ziua internaţională a pisicii, celebrată în fiecare an la 8 august. Cum au ajuns să fie venerate micile feline

Ziua internaţională a pisicii este celebrată în fiecare an la 8 august, după ce Fondul Internaţional pentru Bunăstarea Animalelor (International Fund for Animal Welfare - IFAW) şi alte grupuri care militează pentru drepturile animalelor au hotărât să dedice o zi din an pisicii.

