Haziran și Luis Gabriel împlinesc un an de la logodnă! Declarații exclusive la Antena Stars: „Suntem separați”

16:20

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Astfel, Cristina Ciobănașu a fost întrebată câte kilograme are acum, iar răspunsul vedetei nu a întârziat, împărtăşindu-le fanilor cum se menţine în formă. „46 de kilograme în acest moment. Când am grijă la alimentație și mă țin de sport reușesc să mă mențin. Când nu am grijă, mă lupt cu celulita și cu niște fălcuțe haioase„, a scris Cristina Ciobănașu pe rețelele de socializare....