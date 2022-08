Șoc în Brazilia: cel mai mare luptător de jiu-jitsu a fost împușcat în cap într-un club! Agresorul, un polițist, a fost arestat

23:40

Robert Lewandowski (33 de ani) a marcat primul gol pentru FC Barcelona, în meciul câștigat cu Pumas, scor 6-0, partidă jucată pentru trofeul „Juan Gamper”Polonezul a deschis scorul pe Camp Nou încă din minutul 4, după o pasă filtrantă a lui Pedri. Lewandowski a driblat portarul și a trimis în plasă, dintr-un unghi închis. @lewy_official's first goal for Barça at Spotify Camp Nou! ️ pic.twitter. ...