Doi dintre românii răniţi în accidentul din Bulgaria şi internaţi la Floreasca au nevoie de ajutor psihologic. Alţi trei sunt încă la Terapie Intensivă

Şeful ANAF, Lucian Heiuş, a afirmat, referindu-se la datoriile pe care senatoarea Diana Şoşoacă le are la bugetul de stat, că aceasta are un comportament ca orice alt contribuabil rău platnic,că inventează duşmani şi lansează scenarii fanteziste că cineva are ceva cu dumneaei. Heiuş a precizat că în cazul lui Şoşoacă a început executarea silită prin poprirea conturilor bancare.