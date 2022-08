Șocul trăit de un polițist examinator. Un bărbat care trebuia să dea examenul pentru categoria C duhnea a alcool

11:00

Am pregătit pentru tine o întâmplare, care cu siguranță te va înveseli. CANCAN.RO vă propune un banc care te va face să râzi cu poftă. Doi condamnaţi la moarte. -Vreo ultimă dorinţă, băieţi? -Ultima mea dorinţă e […] The post BANCUL ZILEI | Doi condamnați la moarte: „Ultima mea dorință e să ascult o melodie cu Dani Mocanu” appeared first on Cancan.