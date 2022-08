Penalty stupid comis în Liga 1: și-a pus mâinile în cap când și-a dat seama ce a făcut!

16:00

Locul 3 în clasamentul general al Campionatului Național de Raliul pe Macadam. Locul 1 în Clasamentul pe Echipe cu Omega Motorsport.„Raliul Moldovei a fost și în acest an unul dificil pentru noi, nefiind ocoliți de ghinion încă din prima zi, pe proba Vermești am rămas fără servodirecție spre finalul probei, iar pe proba Moinești am făcut pană pe față, toate acestea aruncându-ne pe locul 18 în clasamentul general. ...