Programul etapei secunde din Liga 2 » Când se joacă Dinamo - Oțelul + ora ciudată a partidei CSM Slatina - CSA Steaua

23:30

FC Botoșani - Farul 1-1 | Gică Hagi consideră că echipa lui ar fi meritat victoria în această seară.„Am pus presiune pe adversar în deplasare, eu cred că meritam mai mult. Sunt foarte mulțumit de jucători, de atitudinea lor, de determinare, concentrare. Trebuia să plecăm cu 3 puncte acasă, am făcut un meci foarte bun, am pregătit excelent jocul și am fost mai buni decât ei”, a declarat Hagi la final. ...