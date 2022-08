S-a sărutat cu două în fața lui Tyga, de a înnebunit toată NUBA! Un macho și divele lui au făcut ravagii la Mamaia

13:30

Abi Talent a atras din nou atenția tuturor, după ce a susținut un concert pentru o mulțime de adolescenți, iar la un moment dat, unul dintre ei a încercat să îi fure ceasul de la […] The post Abi Talent șochează din nou. Artistul și-a „însemnat” un fan care a încercat să îi fure ceasul appeared first on Cancan.