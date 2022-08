Incendiu într-un bloc din București. Zeci de persoane, evacuate, trei au primit îngrijiri medicale

07:40

Încă un parlamentar dovedește, conform declarației de avere completate la începutul acestei veri, că perioada crizelor suprapuse din ultimii doi ani nu a fost una peste care să nu poate trece cu ușurință, dimpotrivă. Olivia Diana Morar este deputat PNL de Bistrița-Năsăud și deține 16 terenuri, cu suprafața aproape egală cu două terenuri de fotbal, și 19 clădiri. Trei dintre aceste proprietăți imobiliare au intrat în posesia liberalei în cursul anului 2021. Deputata Morar nu are declarate conturi sau depozite bancare, nu are plasamente și investiții și nici datorii. Iar, în ultimul an fiscal, a trăit din salariul de la Parlament și din venituri din cedarea folosinței bunurilor.