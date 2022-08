Plaje interzise în Thassos! Decizie de ULTIMA ORĂ a autorităţilor din Grecia

15:00

Răzvan Simion a avut parte de o zi de naştere romantică. Prezentatorul de la Antena 1 şi iubita sa au plecat într-o vacanţă exotică departe de agitaţia din Bucureşti. Răzvan Simion împlineşte astăzi 42 de […] The post Cum şi-a sărbătorit Răzvan Simion ziua de naştere. Iubita prezentatorului i-a pregătit o surpriză neaşteptată appeared first on Cancan.