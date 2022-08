Top 3 reţete cu bame, alimentul despre care Lorena Buhnici spune că e „mâncare de săraci”

15:50

Odată ridicate restricțiile impuse în perioada pandemiei, românii au dat buzna pe litoral. Ca în fiecare an, Mamaia rămâne „campioana” preţurilor uriaşe la mâncare sau servicii, însă cu toate acestea turiştii nu au ocolit staţiunea. […] The post Cât costă un şezlong pe plajele de fițe din Mamaia Nord. Plătești cât pentru o noapte de cazare appeared first on Cancan.