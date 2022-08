Biletul Zilei: Tripla pentru profit vine din tenis »»

17:10

Nicoleta Nucă a urmat drumul muzicii, deși eliminarea de la ”X Factor” a fost dureroasă. A muncit pe brânci și a ajuns una dintre cele mai apreciate cântărețe. Puțini știu, însă, ce carieră și-a dorit […] The post Nicoleta Nucă renunță la muzică? Artista a dezvăluit ce vrea să facă:„Este cel mai mare vis al meu” appeared first on Cancan.