Cum poți să obții permisul de conducere la numai 16 ani. Ce trebuie să știi despre această oportunitate

09:10

Mai multe plaje și drumuri de acces au fost închise pe insula Thassos. Autoritățile din Grecia au luat această decizie în urma incendiilor de vegetație care devin tot mai greu de stăpânit. Temperaturile ridicate și […] The post Plaje interzise în Thassos! Decizie de ULTIMA ORĂ a autorităţilor din Grecia appeared first on Cancan.